Vincent Vanasch is weer de held in de shoot-outs: "Daar houden we van"

De Belgische hockeyspelers hebben het op het WK in India alweer voor mekaar gekregen tegen Nederland, alweer na shoot-outs. "Het is mooier om zo te winnen", grijnst doelman Vincent Vanasch. "Een fantastische keeper! Een mooie troefkaart", klinkt het bij zijn ploegmaats.

In een moeizame wedstrijd in de halve finales kregen de Red Lions Nederland toch op de knieën in de shoot-outs. Vincent "The Wall" Vanasch ontpopte zich nog maar eens tot held van de hockeynatie. "Ik weet nooit of het goed komt met de shoot-outs", lacht de man van de match, "maar ik heb er wel veel vertrouwen in." "Ik weet dat mijn ploegmaats goed kunnen schieten. Dat maakt mijn job alleen maar makkelijker." De Red Lions hebben er opnieuw een nagelbijter van gemaakt. "Daar houden we van", grijnst Vanasch. "Het is ook mooier om zo een derby te winnen." "We waren voorbereid: tactisch, fysiek en ook mentaal. En nu gaan we voor een tweede opeenvolgende titel", sluit Vanasch vol vertrouwen af.

Meer reacties na België - Nederland 2-2 (shoot-outs 3-2):

"Nederland heeft goed gespeeld. Ze vonden goed de ruimtes", geeft doelpuntenmaker Tom Boon toe. "Het zou zuur geweest zijn als we verloren hadden na mijn gemiste strafbal." "Het belangrijkste is dat we mentaal scherp zijn gebleven. Op shoot-outs weten we dat we besten zijn. Vinnie is een fantastische keeper. Hij studeert er zwaar op." "De finale tegen Duitsland wordt heel spannend. Zij zullen mentaal ook sterk staan."



"Ik ben wel wat jaartjes ouder geworden, ja", lacht bondscoach Michel van den Heuvel. "Ik vond Nederland, zeker in de beginfase, beter spelen." "Wij stonden onrustig en afwachtend op het terrein. Tijdens de rust hebben we de zaken strak moeten zetten." "Uiteindelijk zaten we zo goed in het momentum, dat die shoot-outs wel goed zouden komen, zeker met Vanasch in het doel."

"Dit was weer een klassieker zeker", reageert Loïck Luypaert. "Nederland speelde een hele goede wedstrijd. Met hun jonge ploeg zijn zij momenteel een onbekende factor. Ze spelen anders dan eender welk team, maar moeilijk mag ook voor ons." "In de tweede helft hebben we ons in de wedstrijd gevochten. Op een manier die ik zelden heb gezien: keihard werken, sterk verdedigen en zien dat we die kansen afmaken." "En voor de shoot-outs hebben we met Vincent een mooie troefkaart."