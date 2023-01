Eddy Merckx vervolledigt zijn elftal Belgische titels driebanden in finale tegen Jef Philipoom

Na een jaartje in Sint-Truiden was dit jaar opnieuw het casino van Blankenberge het toneel van de Belgische titelstrijd in het driebanden.



Eddy Merckx had in 2000 al zijn allereerste titel veroverd door in de finale Jef Philipoom te verslaan. 23 jaar later stonden de twee, nu respectievelijk 54 en 58 jaar, opnieuw tegenover elkaar.



Philipoom was zelf op zoek naar een derde Belgische titel, maar het werd snel duidelijk dat dat een moeilijk verhaal zou worden. Merckx kwam snel op een 20-9-voorsprong bij de rust en haalde in de tweede helft nauwelijks de voet van het gaspedaal: 40-19 was het eindverdict.



Voor Merckx is het de 11e titel in het driebanden, hij volgt Peter De Backer op de erelijst op. Enkel René Vingerhoedt (13 titels) en de onvermijdelijke Raymond Ceulemans (24 titels) doen nog beter.