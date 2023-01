BK biljart zonder beste Belg, maar met een 14-jarige én "vredesduif" Raymond Ceulemans

Deze week werd in Blankenberge gestreden om de Belgische titels in het biljart met vandaag de climax in het driebanden. Dat is u mogelijk ontgaan, de hoogdagen van Raymond Ceulemans in die discipline liggen dan ook al even achter ons. Bovendien zijn niet alle toppers aanwezig door een ruzie tussen federaties. Maar er is ook een lichtpunt: Luca Philipoom, 14 jaar. Droom: profbiljarter worden.