Thibaut Courtois dreigt veelbesproken ereplaat bij Atlético te verliezen: "Hij moet zich excuseren"

Gisterenavond zullen de supporters van Atlético nog maar eens gevloekt hebben. Bij elke knalprestatie van Thibaut Courtois worden oude wonden weer opengerijt.

De relatie tussen de doelman en zijn ex-club is - ondanks zijn enorme verdiensten - compleet verzuurd geraakt sinds zijn transfer naar grote rivaal Real Madrid.

Dat bewijst een nieuw initiatief van Atlético nog maar eens. De club wil namelijk de gedenkplaat van Courtois rond het stadion weghalen. Een comité van de club oordeelt dat onze landgenoot niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een eeuwig eerbetoon.

"Er is een brief verzonden naar Courtois", valt te lezen in een communiqué. "We hebben hem duidelijk gemaakt hij niet meer aan de criteria voldoet om zijn plaat te houden. Enkele statements hebben onze fans pijn gedaan. We bieden hem wel nog de kans om zich te excuseren."