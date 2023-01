Roberto Martinez is nieuwe bondscoach Portugal: "Verwachtingen bij België niet ingelost? We waren 4 jaar nummer één"

Kijk hieronder naar de voorstelling van Martinez

39 dagen na zijn afscheid bij de Rode Duivels heeft Roberto Martinez al een nieuwe uitdaging beet.

De Portugese voetbalbond verstuurde vanochtend een mededeling dat de opvolger van Fernando Santos, die 8 jaar aan het roer stond, om 13 uur wordt voorgesteld.

Stipt verscheen Roberto Marinez op het podium.

De Spanjaard krijgt zo opnieuw een nationale ploeg vol kwaliteit en talent onder zijn hoede. Bij Portugal, dat in de kwartfinale verrassend sneuvelde tegen Marokko, zal Martinez wel onder meer het geval-Ronaldo moeten managen.

"Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk Portugees te leren", lachte Martinez na een speech van de voorzitter, om vervolgens de kwaliteit van de selectie te loven. "Dit is een van de selecties met het meeste talent in de wereld."

Uiteraard ging een van de eerste vragen uit de zaal over Ronaldo. "Beslissingen in het voetbal worden gemaakt op het veld. Ik zal beginnen met de 26 jongens die erbij waren op het WK te leren kennen. Ronaldo is er daar dus een van."

"We starten aan een proces", ging de coach verder. "Er zijn 54 spelers onder 28 jaar actief in Europese topcompetities, Porto en Benfica zitten in de 1/8e finales van de Champions League. We zullen beslissingen moeten maken."



Dat de Gouden Generatie van de Duivels niet alle verwachtingen inloste? "Oordelen zijn voor anderen. België was vier jaar lang nummer één van de wereld."