Ter Stegen stopt twee penalty's en kroont zich tot matchwinnaar in nagelbijter tegen Real Betis

Real Madrid heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. Thibaut Courtois onderscheidde zich in de penaltyreeks tegen Valencia. Na 90 minuten gaf het scorebord in Riyad 1-1 aan. Courtois had Cavani van de openingstreffer gehouden, Benzema scoorde wel. Vanaf de stip zette hij Real op voorsprong. In de tweede helft kon Lino Courtois wel kloppen. De verlengingen leverden geen doelpunten op. Courtois pakte nog eens uit met sterk keeperswerk. Deze keer beet Fran Perez zijn tanden stuk op onze nummer 1. In de strafschoppenreeks stopte Courtois de poging van Gaya. Zondag speelt Real de finale tegen de winnaar uit de match Barcelona - Betis.

16 uur 26. Courtois: "Winnen tegen Valencia. En dan zien we wel in de finale". Thibaut Courtois kan deze week voor de derde keer de Spaanse Supercup op zak steken (na triomfen in 2020 en 2022). Real opent woensdag in de halve finales tegen verliezend bekerfinalist Valencia. De winnaar treft zondag in de finale Barcelona - runner-up in La Liga - of bekerwinnaar Real Betis. "Na de nederlaag (2-1 tegen Villarreal in de competitie, red.) is het belangrijk om weer te winnen", blikt Courtois vooruit. "Valencia is een geweldige tegenstander, maar we moeten winnen. En dan zien we wel in de finale." Courtois kreeg op de persconferentie ook een vraag over het WK in het naburige Qatar. "Ik denk dat ik, behalve het eerste tegendoelpunt tegen Marokko, een goed WK speelde met twee clean sheets. Maar als mijn land niet doorstoot kan ik niet blij zijn", stelt de doelman. .