Real Madrid brengt leiderspositie in La Liga in gevaar na non-match tegen Villarreal

Duur puntenverlies voor Real Madrid. De Koninklijke is er niet in geslaagd om op het veld van Villarreal te overtuigen. Integendeel. De Madrileense defensie ging tot tweemaal toe kinderlijk kopje-onder door de frivole aanval van The Yellow Submarine (2-1). Barcelona krijgt zo de kans om alleen naar de leiding van het klassement te klimmen.