Lawrence Naesen: "Ik zou veel beter uit de verf kunnen komen als loods"

"Life moves pretty fast, if you don’t stop and look around once in a while you might miss it."

Op zijn Instagam-pagina filosfeert Lawrence Naesen, maar kan hij die quote ook toepassen op zijn eigen carrière?

"Als het niet gaat in het voorjaar (Naesen brak zijn sleutelbeen in de Omloop) en als je nadien rijdt in de Giro: je ziet bergop af, je gaat volledig in het rood en je kijkt rond, dan merk je dat het leven nog zo slecht niet is."

Naesen baalt wel nog altijd van hoe zijn voorjaar in het water is gevallen. Ook voor zijn team was het een mager beestje.

"Of de ploegleiding op tafel heeft geklopt? Dat mag. Een voorjaar is het belangrijkste voor een Belg. En ik heb er zelf niet aan kunnen meedoen. Jammer."