Lieuwe Westra, definitief ingehaald door zijn demonen: "Hij had geen limieten"

Het overlijden van ex-renner Lieuwe Westra (40) hakt stevig in op het peloton. De Nederlander was een man van extremen, als renner en helaas ook naast de fiets. Laurens De Vreese (34) en Hilaire Van der Schueren (74) deelden lief en leed met de Fries.

De carrière van Lieuwe Westra was er eentje met vallen en opstaan. Na een eerste luik als straatwerker zette Westra zichzelf op de kaart bij Vacansoleil (2009-2013). In 2014 stapte hij over naar Astana. Bij de Kazachse formatie was hij tussen 2015 en 2016 ploegmakker van Laurens De Vreese. De Vreese, zelf intussen ook ex-renner, reageert aangeslagen op het overlijden van Westra. "Het nieuws was geen volledige verrassing, maar het komt hard aan", getuigt hij. "Lieuwe was zeer vriendelijk en paste 100 procent bij mijn karakter. Hij had bijzonder veel respect voor het werk dat ik als knecht voor hem deed en was enorm dankbaar." In 2016 won Westra de Driedaagse De Panne-Koksijde, een missie die De Vreese mee had uitgestippeld. "Ik geloofde in zijn kansen in de Driedaagse en dat had ik met hem tijdens de winterstage besproken." "Ik zou hem bijstaan en daar zijn we dan ook in geslaagd. Het is bijzonder mooi als je zoiets in december bedenkt, als je scenario's uitschrijft en als je daar dan ook in slaagt. Ik zal dat moment altijd koesteren."

"Over de schreef gaan, dat had hij helaas op alle gebieden"

Dat jaar - 2016, het laatste profjaar van Westra - trainde het duo tijdens het voorjaar ook 2 weken samen in Monaco. Westra resideerde er en vroeg aan De Vreese om zich mee klaar te stomen bij hem in Monaco voor Parijs-Nice en de andere klassieke afspraken. "Hij heeft toen alles betaald voor mij. Lieuwe was kopman en verdiende goed, maar toch." Tijdens de trainingen ginds werd nog eens duidelijk dat Westra zijn bijnaam "Het Beest" niet gestolen had. De renner kon zijn fiets als het ware martelen. "Ongezien", herinnert De Vreese zich de trainingen ginds. "Ik heb er afgezien, niet normaal." "Na 5 dagen moest ik gewoon passen, ik was volledig leeg en had rust nodig. Ik deed veel voor mijn job, maar Lieuwe kon nog enkele stappen verder gaan."

Lieuwe had absoluut geen limieten. Dat gaf op de fiets de doorslag, maar ook naast de fiets. Laurens De Vreese

Monaco is een locatie die vaak terugkeert in het parcours van Westra. De Nederlander vocht er ook tegen de eenzaamheid. "Hij kon absoluut niet alleen zijn. Hij had mensen nodig die hem bijstonden in het leven. Dat had ik zelf ook door, maar ik had uiteraard zelf ook mijn leven en ik kon er niet altijd zijn." Westra was een man van extremen. "Hij had absoluut geen limieten. Dat gaf op de fiets de doorslag, maar ook naast de fiets." "Over de schreef gaan, dat had hij helaas op alle gebieden. Hij kon immens veel eten en jammer genoeg ook zeer veel drinken." "Na zijn ontslag bij Astana was hij geen beroepsrenner meer en daarna ging hij het verkeerde pad op. Het ging van kwaad naar erger."

"Hij kon absoluut niet alleen zijn", vertelt Laurens De Vreese over zijn voormalige ploegmakker.

"Zonder medicatie zou hij op mijn voorstel zijn ingegaan"

Laurens De Vreese zag in dat Lieuwe Westra hulp nodig had en probeerde ook na zijn afscheid van het peloton nog contact te houden. "Na Astana was er nog een akkoord met Wanty, maar hij heeft de start van dat seizoen (2017) niet meer gehaald." "Ik heb hem toen gebeld. Ik wist dat hij antidepressiva slikte en ik stelde dat er nog leven na de koers was, dat onze vriendschap zou blijven. Hij mocht altijd bij me langskomen, er stond een bed voor hem klaar." ""Bedankt, maar ik wens liever geen contact meer te hebben", antwoordde hij. Dat kwam bijzonder hard binnen, want ik had Lieuwe erg graag." "Ploegdokter De Maeseneer belde ik huilend op, maar hij legde me uit dat je zo'n reactie kon verwachten door de zware medicatie." "Ik heb het daarna nog geprobeerd, maar het contact werd afgeblokt. Ik ben er zeker van dat hij zonder medicatie sowieso op mijn voorstel zou zijn ingegaan, maar Lieuwe was een andere persoon geworden."

Na het einde van zijn carrière zonderde Lieuwe Westra zich steeds meer af.

Hilaire Van der Schueren: "Ik zei hem in oktober nog dat we weer naar Spanje zouden komen"

Ook Hilaire Van der Schueren zucht eens diep. "Ik was er gisteren echt niet goed van", vertelt hij over de Nederlander met wie hij 5 jaar samenwerkte bij Vacansoleil. "In de beste omstandigheden met uitstekende resultaten." Van der Schueren had in oktober nog contact met Westra. "Ik vertelde hem dat we in december en januari weer onze ploegstage in Spanje zouden hebben en hij zou het bekijken, maar helaas." "Het is allemaal foutgelopen. Lieuwe was oersterk, maar hij was ook oerdom. Hij werd niet altijd goed omringd en hij had niet het karakter om er aan te weerstaan." Tot en met 2013 fietste Westra voor Vacansoleil. Tot hij bij Van der Schueren aanklopte met een riant voorstel van Astana, de ploeg van Aleksandr Vinokoerov. "Hij had een contract voor 2 jaar. Ik heb hem gezegd: "Het is al donker, maar neem je fiets en teken bij Vino. Zo'n bedrag kun je bij ons niet verdienen.""

Lieuwe was oersterk, maar hij was ook oerdom. Hij werd niet altijd goed omringd en hij had niet het karakter om er aan te weerstaan. Hilaire Van der Schueren

Lieuwe Westra luistert naar de instructies van zijn ploegleider.

Maar Westra verloor de controle over zichzelf en moest eind 2016 opstappen bij Astana. Van der Schueren, doorgeschoven naar Wanty, probeerde nog een vangnet te bieden voor zijn voormalige renner. "Er was een akkoord, maar in december begon hij te panikeren. Ik heb nog een van onze verzorgers naar zijn hotel in Spanje gestuurd, maar die vertelde me dat het er elke dag feest was en dat de openstaande rekeningen erg hoog opliepen." Ook Van der Schueren kon genieten van hoe loeihard Westra kon trappen. "En ja, we hadden altijd vat op hem. We hadden een zeer goeie band. Hij kon op ons rekenen, wij ook op hem." "Ik las van zijn biograaf dat hij bij hun laatste ontmoeting op een matje had geslapen en dat hij alles kwijt was. Pijnlijk, heel pijnlijk."

Probleem in de wielersport? "Er is geen begeleiding"