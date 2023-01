Miami vestigt NBA-record vanaf vrijworplijn, Warriors ondermaats ondanks terugkeer Curry

In Miami was het Jimmy Butler die zijn team de overwinning met een rake vrijworp schonk tegen Oklahoma City: 112-111. De thuisploeg scoorde al haar 40 vrijworpen en vestigde daarmee een NBA-record. Miami deed beter dan de 39 op 39 van Utah in 1982.



Butler was zelf goed voor 23 op 23 vrijworpen en flirtte daarmee ook met een individueel record. Alleen James Harden en Dirk Nowitzki deden ooit beter met 24 op 24 in één wedstrijd.

Onder meer dankzij 23 punten vanaf de vrijworplijn was Butler de topschutter met 35 punten. Miami miste tegen OKC 4 basisspelers en 3 invallers door blessures, waardoor het met slechts 8 spelers speelde.