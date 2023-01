55 punten zijn record voor Antetokounmpo, Boston krijgt kletsen bij Oklahoma

Antetokounmpo is hot in deze eindejaarsperiode: na zijn 45 en 43 punten tegen Chicago en Minnesota om 2022 af te sluiten volgden er nu meer dan 50 in zijn eerste duel van 2023.



En dat was ook nodig tegen de Wizards, die zondag nog de kampioen van 2021 hadden geklopt, toen wel zonder de Greek Freak.





Antetokounmpo stopte met 19 van zijn 55 punten in het vierde quarter de opmars van de bezoekers af, waar Kristaps Porzingis met 22 punten en 9 rebounds achterbleef. "Ik werk hard om mijn spel nog te verbeteren", reageerde hij na zijn PR, waar hij ook nog 10 rebounds en 7 assists aan toevoegde.



Voor de 28-jarige power forward met Nigeriaanse roots is het zijn eerste +50-duel van het seizoen, het vierde uit zijn carrière. Zijn vorige record was 52 punten tegen Philadelphia in maart 2019.



Zonder zijn geblesseerde luitenant Khris Middleton kon de dubbele MVP van 2019 en 2020 rekenen op Brook Lopez (21 ptn, 12 rbs) en Bobby Portis (17 ptn).