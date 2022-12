Brooklyn boekt 8e zege op een rij tegen Milwaukee, 50 punten voor Doncic

De 50 van Doncic

In het Westen was er de Texaanse derby, waarin Dallas aan het langste eind trok tegen Houston: 106-112. Met dank aan Luka Doncic, die liefst 50 punten maakte. Dat is zijn record dit seizoen en eentje minder dan zijn absolute record van februari dit jaar tegen de Clippers.



De Sloveen, die ook nog 10 assists en 8 rebounds afleverde, maakte 17 punten in het vierde kwart. Dallas is met 17 zeges en 16 nederlagen 8e in de Western Conference, Houston (9-23) is de rode lantaarn. "Luka is Luka, hij is de beste speler ter wereld", loofde coach Jason Kidd.



Ook James Harden liet zich gisteren nog eens in een positieve cijferstatistiek opmerken. The Beard loodste Philadelphia met een triple-double (20 ptn, 11 rbs en 21 ass) voorbij de Los Angeles Clippers: 119-114.



De sterspeler evenaarde het assistrecord van de 76ers, eerder deden de legendarische Wilt Chamberlain en Mo Cheeks hem die 21 assists voor. Joel Embiid had ook een groot aandeel in de zege met 44 punten. Philadelphia (19-12) is vijfde in het Oosten, de LA Clippers (19-15) staan op de vijfde stek in het Westen.



Denver, koploper in het Westen (20-11), versloeg Portland met 120-107. Tweevoudig MVP Nikola Jokic nette 29 punten. In de westelijke topper versloeg nummer 2 Memphis (20-11) nummer 4 Phoenix (19-14) vlot met 100-125. Ja Morant bleef op 12 punten en 11 assists steken, maar Jaren Jackson Jr. en Brandon Clarke namen de rol over met elk 24 punten.



De LA Lakers tot slot gingen voor de derde keer op een rij onderuit: 130-34 tegen Charlotte. LeBron James lukte 34 punten. Bij Charlotte was P.J. Washington goed voor 24 punten. De Lakers staan pas 13e in het Westen (13-19). Ze missen Anthony Davis, die sinds 16 december out is met een voetblessure. James had een zesde opeenvolgende partij met 30 punten of meer, maar dat was niet genoeg.