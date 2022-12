Topavond voor MVP Jokic in NBA, Stephen Curry valt geblesseerd uit

Zowel voor Jokic als voor de Nuggets was het puntentotaal een topscore dit seizoen. Denver won een derde keer op een rij en staat derde in de Western Conference (17-10), achter New Orleans (18-9) en Memphis (18-9), die allebei niet in actie kwamen. De Servische center van 2,11 meter kreeg de steun van teammaats Bones Hyland (23 ptn) en Aaron Gordon (22 ptn). Bij de bezoekers waren Kyle Kuzma (24 ptn) en Will Barton (22 ptn, 9 ass) de uitblinkers.

Stephen Curry blesseert schouder in 3e quarter

De Warriors verging het minder goed op bezoek bij Indiana. Op het einde van het derde quarter blesseerde Stephen Curry zich aan zijn schouder, toen hij een bal wou afpakken.



De 34-jarige vedette ondersteunde zijn arm toen hij eerst gewoon naar de kant ging, maar daarop zocht hij de kleedkamers op. Golden State-coach Steve Kerr gaf mee dat Curry een scan zou laten uitvoeren om de ernst van het letsel na te gaan.



Zonder Curry, toch nog de topschutter met 38 punten, kon Golden State de match niet meer redden. Bij de rust stond er 74-54 op het bord, maar in het derde quarter (19-33) kwamen de bezoekers opzetten (93-87). Die lijn konden de Warriors niet doortrekken in het slotquarter (32-32). Resultaat: 125-119 en weer een negatief rapport (14-15), op de 10e plaats in het Westen.



De Warriors acteren ver onder hun gebruikelijke niveau dit seizoen, vooral buitenshuis. "Als Curry out is, zal het nog wat lastiger worden. Maar we moeten blijven werken en knokken. Als iedereen gezond is, kunnen we van iedereen winnen", stelt Kerr. En dat bewees Golden State vorig weekend trouwens tegen NBA-leider Boston.