Milwaukee legt Williamson lam en plaveit zo de weg naar de winst in New Orleans

New Orleans mocht onlangs even snuffelen van de koppositie in de Western Conference en kreeg vannacht met Milwaukee de huidige nummer 1 uit het Oosten over de vloer.

Voor Jrue Holiday was het een terugkeer naar zijn ex-club en dat haalde nog eens het beste naar boven in de guard voor dit topduel. Holiday was cruciaal met een belangrijk shot in het 4e quarter dat het momentum deed kantelen, maar viel vooral op door zijn snoeiharde verdediging op Zion Williamson.

Holiday toonde de hele wedstrijd lang waarom hij een van de beste verdedigers in de NBA is en dat frustreerde Williamson zodanig dat hij in het 3e quarter zelfs een technische fout kreeg na een discussie met een van de refs.

Met de hulp van Giannis Antetokounmpo en Brook Lopez beperkte Holiday zijn ex-ploegmaat Williamson tot 9 punten in de eerste 3 quarters. In het laatste kwart deed Williamson daar nog eens 9 punten bij, maar dat volstond niet voor de overwinning. New Orleans ging met 119-128 de boot in, ondanks 37 punten en 18 rebounds van Jonas Valanciunas.

Bij de bezoekers was Antetokounmpo de topschutter met 42 punten. De Griek plukte ook 10 rebounds. Ook Lopez was met 30 punten goed bij schot. Dankzij de zege blijven de Bucks de nummer 1 in de Eastern Conference. New Orleans prijkt op de 4e stek in het Westen.