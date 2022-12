Brooklyn beleeft historische avond met 91 punten in 1e helft in pak rammel voor Golden State

Kevin Durant maakte 21 van zijn 23 punten bij Brooklyn in de 1e helft. "Dit is wat er gebeurt als je naar je werk komt en je vanaf het begin wil werken", reageerde Vaughn.



Negen thuisspelers wierpen zich in de dubbele punten, goed voor een zevende opeenvolgende zege. En dan misten ze Kyrie Irving nog met een kuitblessure.



In hun vorige 2 duels moesten de Nets 18 en 19 punten goedmaken, maar nu was de buit al snel binnen. Brooklyn nette 11 van zijn eerste 12 schoten en na het eerste quarter stond er 46-17 op het bord, dat verschil was het grootste in eender welk quarter dit NBA-seizoen.



De Warriors hadden het excuus dat Stephen Curry, Klay Thompson en Andrew Wiggins afwezig waren. Warriors-coach Steve Kerr wist waar het aan lag: de vele vroege balverliezen van zijn mannen. "En dan maakten de Nets ook nog eens alles af. Ze waren fenomenaal in de eerste helft."



Na 2 quarters stond er 91-51 op het bord, de grootste kloof was 44 punten, Uiteindelijk was het slotverdict 30 punten: 143-113.



James Wiseman was de beste bezoeker met 30 punten, de kampioen verloor de dag ervoor ook al met 38 punten verschil bij de New York Knicks (132-94). Op Kerstmis tegen Memphis recupereren de Warriors mogelijk Wiggins, maar Curry blijft out met schouderpijn.