Dirigent Nikola Jokic loodst Denver naar winst in NBA-topper tegen Boston

Het duel tussen Denver, de nummer 1 in de Western Conference, en Boston, leider in de Eastern Conference en het team met het beste rapport in de NBA, was een leuk nieuwjaarsgeschenkje voor basketbalfans.

De Nuggets bleken de overgang van oud naar nieuw het best verteerd te hebben, want in een boeiende wedstrijd bleek de thuisploeg een maatje te groot voor de leider in de NBA. Denver won met 123-111.

De uitblinker was eens te meer tweevoudig MVP Nikola Jokic, die met 30 punten, 12 rebounds en 12 assists goed was voor een triple-double. Heel zijn team was overigens goed bij schot, want de Nuggets werkten af aan 57 procent en scoorden 17 van hun 30 driepunters.

Denver-speler Bruce Brown, zelf goed voor 21 punten, prees ploegmaat Jokic na afloop de hemel in. "Nikola zou voor de 3e keer op rij de MVP moeten worden. Hij doet alles voor ons. Zonder Jokic weet ik niet waar we zouden staan", aldus Brown.

Voor de Nuggets was het de 10 zege in hun laatste 12 wedstrijden. Het team maakte ook een einde aan een negatieve reeks tegen Boston, want de Celtics hadden de voorbije 6 confrontaties gewonnen.

Dankzij de overwinning blijft Denver sowieso op kop in de Western Conference, met 24 zeges en 12 nederlagen. Die kloof met leider Boston is miniem: de Celtics wonnen al 26 keer en tellen één verlieswedstrijd minder dan de Nuggets.