BEKIJK: Weergaloze Luka Doncic helpt Dallas met historische triple-double aan zege

James Harden was tot nu toe de enige speler die een triple-double op het scorebord zette met 60 punten en ook 10 rebounds en 11 assists in een wedstrijd voor Houston in 2018. Doncic deed met zijn 60 punten, 20 rebounds en 10 assists nog beter.

Doncic scoorde bovendien 7 van de 11 punten van de Mavericks in overtime. Door de vierde overwinning op rij blijft Dallas (19 overwinningen, 16 nederlagen) op de zesde plaats in het westen. De Knicks (18-17), die het vierde verliesduel op rij optekenen na een reeks van acht gewonnen wedstrijden, staan ook zesde in het oosten.

Koploper in de Eastern Conference Boston (25-10) haalde het met 126-102 tegen Houston. Jaylen Brown, die 39 punten scoorde, en Jayson Tatum, die er 38 scoorde, namen zoals gewoonlijk de Celtics op sleeptouw.

In dezelfde conference maakte Washington door een 116-111-overwinning een einde aan de reeks van acht opeenvolgende overwinningen van Philadelphia, ondanks de 48 punten van Joel Embiid. De Sixers (20-13) staan vijfde.

In het westen won leider Denver (22-11) met 106-113 in Sacramento. Michael Porter scoorde 30 punten, terwijl Nikola Jokic (20 punten, 9 rebounds, 11 assists) met een triple-double flirtte. Phoenix, vijfde (20-15) in het westen, won met 108-125 bij het nummer drie Memphis (20-13), vooral dankzij de 26 punten van Duane Washington Jr.