Een "fadeaway" voor de eeuwigheid: NBA-legende Dirk Nowitzki krijgt standbeeld in Dallas

Dat Dirk Nowitzki een standbeeld verdient in Dallas stond al enkele jaren buiten kijf. De intussen 44-jarige Duitser verdedigde van 1998 tot 2019 21 seizoenen de kleuren van de Mavericks en ontpopte zich in die tijd tot een van de beste spelers ter wereld.

De 2,13m grote Nowitzki was de pionier van een nieuwe generatie grote spelers die ook over een betrouwbaar driepuntshot beschikt.

De Duitser wordt algemeen beschouwd als de best shottende "big guy" in de NBA-geschiedenis en heeft met zijn spel voor een revolutie in het basketbal gezorgd: een speler van 2,10m of meer die ook driepunters kan shotten, is vandaag eerder regel dan uitzondering.



Nowitzki was de 6e speler die de kaap van de 30.000 punten in de NBA doorbrak en prijkt op dit moment nog steeds op de 6e plaats op de topschutterslijst aller tijden. In 2011 dirigeerde hij Dallas naar zijn 1e en nog steeds enige titel.

De kenmerkende manier van scoren van Nowitzki, waarbij hij achterover vallend shot terwijl hij op één been afzet, is nu gevat als standbeeld in de schaduw van de thuisbasis van de Mavericks. De Duitser mocht het beeld zondag op kerstdag zelf onthullen.

"Het zit er fantastisch uit", straalde Nowitzki. "Dit is superspeciaal en superemotioneel. Dit zal hier voor altijd blijven staan."