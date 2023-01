Waanzinnige 71 punten van Mitchell zet zelfs nieuwe mijlpaal LeBron in de schaduw

Mitchell in de voetsporen van Kobe Bryant

Cleveland Cavaliers won maandag met 145-134 van de Chicago Bulls. Alle aandacht was voor Donovan Mitchell. Zijn stats? 71 punten, 11 assists en 8 rebounds.

De 26-jarige guard is pas het zevende lid van "de club van 70", spelers in de geschiedenis van de NBA die 70 punten of meer weten te maken in een wedstrijd.

De laatste speler die meer dan 70 punten maakte, was de betreurde Kobe Bryant in 2006. Hij maakte toen 81 punten tegen Toronto en staat daarmee op plaats twee van het hoogste aantal punten in een wedstrijd. Devin Booker kwam in 2017 aan 70 punten.

Het absolute record staat nog altijd op naam van Wilt Chamberlain met 100 punten in 1962.

Mitchell kon wel gebruik maken van de verlengingen, die nodig waren om het duel met de Bulls te winnen. In de extra tijd was hij goed voor dertien punten en trok hij de zege voor de Cavs eigenhandig over de streep.

De 44 punten van DeMar DeRozan van de Bulls kregen zo weinig aandacht. En DeRozan was lang niet de enige wiens hoge aantal punten in de schaduw van Mitchell bleef (zie verder).