Schandaal na WK: familie van Amerikaanse speler wreekt zich op bondscoach door klacht over partnergeweld

Op het WK in Qatar schopte Gregg Berhalter het als bondscoach van de Verenigde Staten tot de 1/8e finales, waarin Nederland uiteindelijk te sterk was. Toch werd de ploeg als een revelatie gezien.

Geweld tegen eigen vrouw 30 jaar geleden

"Het was een beschamend moment waar ik tot op de dag van vandaag spijt van heb", schrijft Berhalter op Twitter. De twee gingen nadien even uit elkaar, maar kwamen dus opnieuw samen.

Berhalter vertelt dat hij in de herfst van 1991, toen hij 18 jaar was, na een oplopende ruzie met zijn toenmalige vriendin Rosalind, haar tegen haar benen schopte voor de deur van een café.

Het contract van Berhalter bij de Amerikaanse bond liep op 31 december af. Of hij een voorstel tot verlenging zal krijgen, moet nog beslist worden, maar plots lijkt dat erg twijfelachtig. De trainer zal alvast niet meegaan op trainingskamp in januari.

Wraak voor zoon

Al snel wist iedereen dat het om Reyna ging. En die bevestigde dat ook in een emotionele post, waarin hij erg betreurde dat de hele situatie niet binnen het team was gebleven. Voor de Reyna's was het de trigger om het incident tussen Berhalter en zijn vrouw van 30 jaar geleden naar boven te halen. "Ik was woest dat Giovanni in deze positie gebracht werd", vertelde moeder Danielle gisteren in een communiqué.

Bondscoach Berhalter was evenwel niet te spreken over het gedrag van de aanvaller op het toernooi. Tijdens een lezing vertelde hij bijna"een speler" naar huis te hebben gestuurd.

De bekende voetbalfamilie-Reyna zit namelijk achter de klacht. Vader Claudio is zelf ex-aanvoerder van de Amerikaanse nationale voetbalploeg, zijn zoon Giovanni (een toptalent van Borussia Dortmund) was mee naar het WK in Qatar.

"Zeker door iemand die we al jarenlang als een vriend beschouwen. Ik vertelde tegen de Amerikaanse bondsvoorzitter dat het onfair was, omdat Giovanni door de modder gesleurd werd terwijl hij zijn excuses al had aangeboden. Gregg (Berhalter, red.) vraagt nu vergiffenis voor daden die hij op dezelfde leeftijd beging, maar veel erger waren."



Volgens ESPN had vader Reyna al tijdens het WK aan leden van de federatie laten weten dat hij over bezwarende informatie over de bondscoach beschikte.



Een poging tot chantage? Want wellicht lagen de weinige speelkansen van zijn zoon aan de basis van die berichten. Giovanni Reyna kreeg van de bondscoach al voor het toernooi te horen dat hij weinig zou spelen.



Danielle ontkende dat de familie druk wou uitoefenen: "Nee, ik wilde niet dat hij ontslagen zou worden en ik heb nergens mee gedreigd. Ik weet ook niks over chantagepogingen. Het spijt me dat deze informatie openbaar is geworden en ik heb er spijt van dat ik een rol heb gespeeld in het openen van wonden uit het verleden."