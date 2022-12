VS stuurde luie Reyna bijna naar huis tijdens WK: "Spijtig dat dit naar buiten is gebracht"

Over 4 jaar willen de Verenigde Staten schitteren op het WK in eigen land, maar daarvoor is er de komende jaren nog wat werk aan de winkel. De ploeg van coach Berhalter verloor in Qatar in de 1/8e finales tegen Nederland.

Maar eerst zal de coach zich moeten focussen op het blussen van een brandje in de spelersgroep. Berhalter stak het vuur zelf aan door op een conferentie een verhaal te vertellen over zijn spelersgroep. "Tijdens het voorbije WK was er een speler die het gewenste niveau niet haalde, op en naast het veld", zei hij. "We hebben toen met de staf overlegd en waren eigenlijk klaar om hem op het vliegtuig naar huis te zetten."

Berhalter noemde geen namen, maar verschillende media wisten al snel dat hij het over Reyna had. De speler van Borussia Dortmund had maar een beperkte rol in Qatar. "De speler heeft zich dan verontschuldigd bij de hele groep en de andere spelers hebben hem dan verteld dat ze verandering wilden zien. Dat hij niet aan hun verwachtingen voldeed", klonk het nog bij de bondscoach.

Na de heisa heeft Reyna op Instagram zelf gereageerd. "Ik vind het spijtig dat ik dit moet doen", schrijft hij. "Ik vind dat wat er binnen een team gebeurt, binnenskamers moet blijven. Maar dit gaat over mijn karakter en mijn professionaliteit, dus ik wil iets zeggen."