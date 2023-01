Club-manager Vincent Mannaert steekt hand in eigen boezem: "Finaal maakten we niet de juiste beslissing"

"Zowel op vlak van niveau als van resultaten. Dat gaat al terug tot een eindje voor de WK-break - we verloren ons goed voetbal en de stabiliteit ging eruit. Er is toen geprobeerd om bij te sturen, maar dan volgden de bekerexit en een draw tegen OHL."

"We zaten in een negatieve spiraal", zag algemeen manager Vincent Mannaert.

Mannaert somt een aantal momenten op die bij Club de alarmbellen deden afgaan. "Na de nederlaag op Gent kwam er weinig reactie. En na de slechte prestatie op Patro Eisden gaven we in Antwerp een voorsprong weg. Op een bepaald moment zit je met een veelheid aan negatieve factoren, waarbij we niet het gevoel hadden dat de spiraal nog omgekeerd kon worden."

We steken ons hand in eigen boezem en beseffen dat finaal niet de juiste beslissing is gemaakt.

De algemeen manager is niet te beroerd om toe te geven dat er vanuit het bestuur verkeerde beslissing zijn genomen. "We kozen er zelf voor om met Carl en de toenmalige staf te blijven voortwerken."

"Als dat een succes is, kun je daar de credits voor nemen. In het tegenovergestelde geval moet je ook mea culpa durven te slaan. We steken ons hand in eigen boezem en beseffen dat we finaal niet de juiste beslissing hebben gemaakt."

Mannaert hoopt dat de keuze voor Scott Parker nu wél de juiste is. Enkele zaken spreken volgens de bestuurder alvast in het voordeel van de Engelse trainer. "Scott heeft gewerkt in de voetbalcultuur van een groot land", aldus Mannaert. "Hij maakte ook al eens iets negatiefs mee (degradatie met Fulham, red.) - dat vind ik een voordeel."

'Dat Scott weinig ervaring heeft? We hebben successen behaald onder Ivan Leko en Philippe Clement... Die twee hadden minder ervaring dan Scott. We verwachten op korte termijn, naast beter voetbal, ook snel betere resultaten."