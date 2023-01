Rallyfenomeen en YouTube-ster Ken Block overleden na tragisch ongeluk met sneeuwscooter

“Met groot verdriet moeten we meedelen dat Ken Block vandaag overleden is na een ongeluk met een sneeuwscooter”, klonk het op de sociale media.

“Ken was een visionair, een pionier en een icoon. Hij was bovenal een vader en een echtgenoot. Hij zal ontzettend gemist worden.”

Het ongeluk gebeurde in Wasatch County in Utah. "De bestuurder, Kenneth Block, reed op een sneeuwscooter steil omhoog, toen het voertuig onder hem vandaan schoot en op hem terechtkwam", verklaarden de lokale overheden.



"Hij is ter plekke overleden aan de verwondingen die hij bij het ongeluk opliep. Block reed in een groep, maar was alleen toen het ongeluk gebeurde."