Grégoire Munster is volgend jaar WRC2-piloot bij M-Sport Ford: "Een echte talentenfabriek"

De 23-jarige Grégoire Munster is de zoon van voormalig Belgisch kampioen Bernard Munster. Hij heeft de dubbele nationaliteit en rijdt onder Luxemburgse licentie.



2 jaar geleden kroonde Munster zich tot vice-Europees kampioen rally bij de junioren. In de WRC2 won hij afgelopen seizoen de rally van Japan. Hij deed dat in een Hyundai i20.



Komend seizoen mag Munster in een Ford Fiesta Rally2 naar nog meer successen proberen te rijden in de WRC2.



Bij zijn nieuw team M-Sport-Ford is hij 1 van de 2 officiële piloten. De andere is de Fransman Adrien Fourmaux.



"M-Sport is een echte talentenfabriek. Als je kijkt naar Elfyn Evans, Ott Tänak en Thierry Neuville, die komen allemaal van M-Sport", zegt Munster.



"Het plan is om volgend jaar aan veel Rally2-wedstrijden deel te nemen, ik wil er mijn ervaring gebruiken en enkele races ontdekken."