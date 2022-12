De 15 van 2022: het wonderjaar van Remco Evenepoel

Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik op monumentale wijze

En dat deed Evenepoel. In een tijdrit van 29 kilometer tot Luik was het Remco tegen de rest.

"Het was niet mijn bedoeling om alleen weg te rijden op La Redoute. Ik hoopte met een klein groepje over te blijven", zei Evenepoel nadien. "Maar als je alleen bent, moet je doorgaan."

Zijn achterwiel slipte even weg, zoveel kracht zette Evenepoel op zijn pedalen. De Amerikaan Neilson Powless probeerde nog mee te glippen, maar moest al snel het hoofd buigen. Evenepoel bleef moederziel alleen over.

Evenepoel kleurt rood in de Vuelta

Evenepoel stoomt naar wereldtitel in Australië

Na een slopende Vuelta en een jetlag oogde Remco Evenepoel niet al te fris tijdens zijn eerste persmomenten in Australië.

Evenepoel oversliep zich en miste de eerste trainingsrit met de Belgische ploeg. Op het WK tijdrijden moest hij vrede nemen met brons, op 9 tellen van de verrassende wereldkampioen Tobias Foss.

"Ik voel me alleszins beter dan vorige zondag", klonk het hoopvol voor de wegrit.

Een alerte Evenepoel gooide op 35 kilometer van de finish zijn troeven helemaal op tafel. Alleen Aleksej Loetsenko was in staat om op de bagagedrager van de 22-jarige goudklomp te springen, maar even later liet Evenepoel ook de Kazak ter plekke.

Wat volgde, was één lange triomftocht in Wollongong.

Een monument, een grote ronde en de wereldtitel winnen in één en hetzelfde seizoen. Enkel Alfredo Binda (1927), Eddy Merckx (1971) en Bernard Hinault (1980) deden het Evenepoel voor.