Femke Hermans verovert IBO-wereldtitel superwelter in Canada: "Betekent veel"

De superwelters situeren zich tussen 66,678 en 69,853 kg, de 38-jarige Spencer ging in de tweede van 10 ronden even tegen het canvas. Hermans domineerde in het hol van de leeuw, maar kon geen beslissing forceren.



Maar de 3 juryleden hadden genoeg gezien, ze velden unaniem het verdict in het voordeel van onze landgenote: 96-94, 97-93 en 99-91. Spencer, die 5 van haar 7 profzeges behaalde met knock-out, boog beteuterd het hoofd.



Voor Hermans is het de 14e overwinning, tegenover 4 nederlagen. In april verloor ze de kamp voor de WBO-wereldtitel bij de middengewichten (tussen 69,853 en 73,028 kg) van de Britse Savannah Marshall.



"Dit is ongelooflijk", zei Hermans na afloop met tranen in de ogen. "Dit betekent zoveel voor mij."



Spencer droomde al van een revanche. "Ik wil de beste boksster ter wereld worden en dus Femke Hermans kloppen. Als de kans op een nieuwe kamp zich voordoet, zal ik die zeker grijpen."