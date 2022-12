Pa Evenepoel neemt Sportjuweel in ontvangst in plaats van Remco: "Kinderen kunnen niet zonder ouders"

Emma Plasschaert zeilde eind 2021 naar de wereldtitel in de Laser Radial en haalde in oktober WK-brons. Maar dat volstond niet om het Vlaams Sportjuweel in de wacht te slepen.

Remco Evenepoel (22) bezorgde ons land in de Vuelta een eerste eindzege in een grote ronde sinds 1978. Hij kroonde zich ook tot wereldkampioen op de weg en won in het voorjaar Luik-Bastenaken-Luik, allebei na een straf nummertje.

Atleten kunnen de prijs maar 1 keer in hun sportcarrière krijgen. Er is geen geldprijs aan verbonden, wel een trofee van 18 kilogram.

Vanavond werd hij bekroond met het Vlaams Sportjuweel. Met die prijs beloont de Vlaamse overheid een sporter of ploeg die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot.

Patrick Evenepoel: "Jammer dat Remco het zo druk heeft"

"Ik wil iedereen bedanken om voor mij te stemmen. Elke trofee is telkens weer een grote eer", zei Evenepoel in een videoboodschap vanuit zijn stageplek Calpe.



"Ik vind het heel jammer dat ik vanavond niet bij de uitreiking aanwezig ben. Ik zit in een periode van veel trainen en veel verplichtingen voor het team."



Remco's vader Patrick Evenepoel nam de prijs in plaats van zoonlief in ontvangst. "Ik moest de voorbije weken al geregeld prijzen voor Remco in ontvangst nemen, maar dat doe ik met plezier. Je ziet nog maar eens dat kinderen niets zijn zonder hun ouders", lachte hij.

"Ik ben heel trots op Remco, maar alle ouders zullen dat zonder twijfel zijn op hun kinderen. Elke prijs zorgt weer voor emoties en elke prijs is belangrijk."



Patrick Evenepoel heeft Remco de laatste maanden niet veel meer gezien. "Dat is jammer. Remco heeft het heel druk met allerlei verplichtingen, sportief en extrasportief, maar dat is het lot van een succesvolle topsporter."

"En er moet natuurlijk ook nog getraind worden, want hij wil er volgend jaar opnieuw staan in de regenboogtrui. Gelukkig is het bijna Kerstmis. Dan kunnen we samen het jaar vieren."