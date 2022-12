Beresterke Luca Brecel walst over 's werelds nr. 2 Judd Trump richting halve finale English Open

Brecel kwam als een raket uit de startblokken tegen Trump. Hij potte breaks van 62, 135 en 53 weg en won ook nog het vierde frame voor een 4-0-voorsprong. Na de pauze antwoordde Trump met een 128-century, maar vervolgens kon hij tot drie keer toe een misser van Brecel niet afstraffen.

Om een plaats in de finale neemt Brecel het zaterdagavond in een best of eleven op tegen de Noord-Ier Mark Allen (WS-5). Die maakte via breaks van 62, 61, 109 en 77 met 5-0 korte metten met Ashley Hugill (WS-98).

Van zes vorige confrontaties met Allen kon Brecel er maar twee winnen, maar wel de laatste twee. Vorig jaar schakelde hij de recente winnaar van het Northern Ireland Open en het UK Championship in de eerste ronde van het English Open met 4-1 uit.

In de andere halve finale staan de Australiër Neil Robertson (WS-4) en Mark Selby (WS-3) zaterdagnamiddag tegenover elkaar. De winnaar strijkt 80.000 pond (92.000 euro) op, voor de runner-up is er 35.000 pond (40.000 euro). Op de Order of Merit komt Brecel na het toernooi opnieuw de top tien binnen.