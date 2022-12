Mark Williams (47) pot 147-break tegen Robertson en is de oudste speler ooit die dat doet

Het niveau lag huizenhoog in de kwartfinale tussen drievoudig wereldkampioen Williams en die andere ex-wereldkampioen Robertston. Robertson nam met breaks van 73, 97 en 100 een 3-0 voorsprong, waarna Williams zijn 147 op het laken toverde.



Na een 102-century van Robertson, kwam Williams met breaks van 67 en 123 nog terug tot 4-3, maar met een 127-break voorkwam Robertson finaal een decider. Robertson treft in de halve finale nu viervoudig wereldkampioen Mark Selby, die Ali Carter klopte in zijn kwartfinale.

Williams houdt wel een record over aan zijn avond. Met zijn 47 jaar en 270 dagen is "The Welsh Potting Machine" de oudste speler ooit die een 147 laat optekenen in een officiële wedstrijd. Hij is de 21e speler die drie maximums of meer op zijn naam heeft. Ronnie O'Sullivan voert met vijftien 147's het lijstje aan.