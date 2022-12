Luca Brecel stoot na knappe inhaalrace door naar 1/16e finales van English Open snooker

Luca Brecel (WS-11) heeft zich in Brentwood voor de 1/16e finales van het English Open geplaatst. In de tweede ronde nam onze 27-jarige landgenoot met 4-2 de maat van de Engelsman Oliver Lines (WS-61).

Brecel begon met een 89-break, maar zag Lines dan twee frames op rij winnen voor een 1-2-voorsprong. Met onder meer breaks van 71 en 97 trok The Belgian Bullet die scheve situatie alsnog recht.

Om een plaats in de 1/8e finales neemt Brecel het donderdagnamiddag in een nieuwe best of seven op tegen de Schot Scott Donaldson (WS-51). Die schakelde de Engelsman Mark Davis (WS-63) met 4-2 uit.

Brecel won vier van zijn zes vorige duels met Donaldson. De vorige keer dat de twee tegenover elkaar stonden, in februari 2020, schakelde hij de 28-jarige Schot in de tweede ronde van het Welsh Open met 4-2 uit.

Het is pas de tweede keer op zeven deelnames dat Brecel het tot de derde ronde schopt op het English Open. Vorig jaar bereikte hij de kwartfinales, waarin Ronnie O'Sullivan (WS-1) met 5-1 een maatje te groot bleek.