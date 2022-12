Ook Belgisch snookertalent Julien Leclercq struikelt in eerste ronde English Open snooker

Na Ben Mertens is ook Julien Leclercq er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde in de English Open snooker (498.000 euro).

Het duo kende dit jaar een stormachtige ontwikkeling in de snookerwereld. Het Brecel-effect. Tien jaar lang stond Luca Brecel als enige Belgische profspeler op de World Snooker Tour, maar het jeugdige duo draait nu ook mee in het circuit en staat momenteel te popelen om zijn cue over te nemen.

In het Engelse Brentwood moest Leclercq met 4-1 het onderspit delven tegen de Engelsman Robert Milkins. De 47-jarige Milkins (WS-29), die eerder dit jaar met de Gibraltar Open zijn eerste rankingtitel mocht vieren, nam met onder meer een 61 break de eerste twee frames voor zijn rekening.

De 19-jarige Leclercq (WS-115) potte in frame drie een 56 break weg, waarmee hij zijn achterstand kon herleiden tot een frame. De zeer ervaren Milkins strafte echter enkele missers af van de Luikenaar waarmee hij vlot naar een 4-1 overwinning vloog.