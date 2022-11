Luca Brecel mag zich opmaken voor clash met Ronnie O'Sullivan op de Masters

Luca Brecel neemt voor de 3e keer deel aan het toernooi waar alleen de top 16 van de wereld mag aan deelnemen. In 2018 werd hij in de 1e ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Mark Allen. Een jaar later schopte hij het tot de kwartfinales, maar daarin was Ding Junhui te sterk.

Ronnie O'Sullivan van zijn kant won de Masters al 7 keer, waarmee hij recordhouder is. Brecel kon de 7-voudige wereldkampioen nog maar één keer verslaan, op het China Championship in 2017.

De Masters vinden plaats van 8 tot 15 januari in het Alexandra Palace in Londen. Het duel tussen Brecel en O'Sullivan wordt op maandag 9 januari gespeeld. De Australiër Neil Robertson is de titelverdediger. Hij neemt het in de 1e ronde op tegen de Engelsman Shaun Murphy.