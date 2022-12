Net geen stunt! Ben Mertens dwingt "idool" O'Sullivan tot het uiterste

De loting zat Ben Mertens niet echt mee. In de eerste ronde van de English Open keek onze 18-jarige landgenoot meteen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan in de ogen.

"Een droom om tegen mijn idool te spelen", vond Mertens, al besefte hij al op voorhand dat het een aartsmoeilijke opdracht zou worden. Dat bleek ook in de eerste frames. O'Sullivan strafte het kleinste foutje af en liep in geen tijd uit tot 3-0.



Mertens had wel al kansjes gehad, maar had ze nog niet kunnen grijpen. In het 4e frame kon de nieuwkomer op het profcircuit dan toch op het scorebord komen. En dat werkte bevrijdend.

In een razend spannend 5e frame maakte Mertens, Europees kampioen bij de beloften, indruk door uit een moeilijke snooker te ontsnappen, O'Sullivan tikte uit respect met zijn keu op de snookertafel.

Mertens kwam zelfs helemaal terug tot 3-3 en dwong een beslissend frame af. Daarin kwam O'Sullivan dan toch met de schrik vrij: 4-3.

"Hij speelt goed en heeft een goed snookerbrein", strooide de zevenvoudige wereldkampioen achteraf met lof voor Mertens. "The sky is the limit voor hem."