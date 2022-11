19-jarige Julien Leclercq stunt tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams

Julien Leclercq, bezig aan zijn eerste profseizoen, kreeg een loodzware opdracht voorgeschoteld in de voorlaatste voorronde voor de German Masters: de 47-jarige Mark Williams.

De 19-jarige Leclercq zette een 2-0-achterstand om in een 3-4-voorsprong. Williams sleepte nog een beslissend frame uit de brand, maar daarin hield onze landgenoot het hoofd koel.

Om een plaats op het hoofdtoernooi (1 tot 5 februari in Berlijn) af te dwingen moet Leclercq nu nog voorbij de 25-jarige Engelsman Louis Heathcote (WS-82). Hij kan zich voor zijn derde rankingtoernooi plaatsen. Vorige maand ging hij er op het Northern Ireland Open in de eerste ronde uit, volgende maand staat hij in de eerste ronde van het English Open.

Luca Brecel neemt het morgen op tegen de 52-jarige Engelsman Barry Pinches (WS-88), die donderdag in de tweede kwalificatieronde Ben Mertens (WS-110) met het kleinste verschil (5-4) versloeg. In 2016 bereikte Brecel de finale van het toernooi.