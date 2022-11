Titelverdediger Luca Brecel laat zich ringeloren in de 1e ronde van de Scottish Open

Vorig jaar triomfeerde Luca Brecel nog in Edinburgh door in de finale John Higgins te verslaan. Maar dit jaar is dus andere koek voor Brecel, die in de 1e ronde met 4-3 werd gewipt door thuisspeler Patrick Fraser.

Met breaks van 72 en 83 boog Brecel een 2-0 achterstand nog in een 2-3 voorsprong om, maar met een break van 93 sleepte de 33-jarige Fraser een beslissend frame uit de brand.

Daarin leek Brecel op weg naar de zege, tot hij bij een 32-0 voorsprong de witte bal in de pocket zag verdwijnen. Fraser kon zo met een gelukje het frame en de match winnen.