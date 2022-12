Luca Brecel stoot door naar kwartfinale English Open snooker en bekampt nu nummer 2 Judd Trump

Luca Brecel herhaalt zo zijn prestatie van vorig jaar, toen hij ook de kwartfinales van de English Open snooker bereikte.



In zijn eerste duel van de dag in Brentwood begon Brecel uitstekend, hij smeerde de Schot Donaldson, tegen wie Brecel al 4 van de 6 vorige duels won, 3 frames op een rij aan. Donaldson zette zichzelf nog op het scorebord, maar bij 4-1 was het afgelopen.



Tegen Jones verloor Brecel voor het laatst in 2010, daarna volgden 3 zeges. En afgelopen nacht dus ook een 4e. Nu moest Brecel na 1 frame in de best-of-7-serie achtervolgen, maar hij deed dat met een 94-break.



In een spannend derde frame, waarin Brecel vroeg op achterstand kwam, sloeg onze 27-jarige landgenoot terug en kon hij met enkele goede verdedigende ballen alsnog het spel winnen.



In frame 4 misten beide spelers enkele kansen, het was uiteindelijk Brecel die het hoofd koel hield en op een frame van de overwinning kwam.



Onze landgenoot miste in frame 5 de blauwe bal, waarna de 34-jarige "Welsh Warrior" zijn achterstand kon herleiden tot een frame.



"The Belgian Bullet" versaagde evenwel niet en potte in frame 6 een 70-break weg voor een 4-2-overwinning.