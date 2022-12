Tyson Fury verdedigt WBC-titel met dominant vertoon tegen Derek Chisora

Fury had Chisora al twee keer verslagen, in juli 2011 in Wembley op punten en drie jaar later na een opgave in de tiende ronde in de ExCel Arena in Londen.



En ook in het Tottenham Stadium leek het niet de vraag of, maar wel wanneer Fury zijn Britse landgenoot tegen het canvas zou meppen. Fury, die op de tonen van de "Peaky Blinders" het stadium had betreden, had geen verborgen scheermesjes nodig om zijn tegenstander pijn te doen.

Chisora begon flitsend aan de eerste ronde, maar stond al snel te wankelen na een vlotte combinatie van Fury. Ook in de tweede en derde ronde hing een knock-out in de lucht, maar Chisora weigerde neer te gaan.

Wonder bij wonder stond Chisora in de 9e ronde nog altijd recht, ondanks een gehavend rechteroog. Fury domineerde elke ronde, maar kon de genadeslag maar niet uitdelen.

Uiteindelijk had de scheidsrechter in de 10e ronde genoeg gezien, toen Chisora nog maar eens op zijn benen stond te wankelen. Zo werd het een 33e zege in 34 kampen voor de ongeslagen Fury. Chisora, goed voor 33 zeges, leed zijn 13e nederlaag.