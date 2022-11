Giannis amuseert zich met speelgoeddino en wint duel in duel van Doncic

Beide heren komen elk jaar in aanmerking voor de MVP-trofee, Antetokounmpo was de beste man gisteren met 30 punten en 11 rebounds, Doncic hinkte een beetje achterop met 27 punten en 12 assists. De Greek Freak zit aan gemiddeld 35,3 punten in zijn laatste 4 duels.



De thuisploeg kon rekenen op de precisie van Grayson Allen vanachter de driepuntlijn: 7 van zijn 8 bommen gingen binnen, goed voor 25 punten in totaal. Die 7 vielen allemaal in de eerste helft. Na het eerste quarter stond er liefst 41-33 op het bord.



Milwaukee kwam nooit in de problemen en scoorde meer dan 100 punten in 3 quarters voor het eerst dit seizoen. Het kan een 11-2-thuisrapport voorleggen en blijft op de tweede plaats hangen achter Boston, dat Washington met 130-121 versloeg met 36 punten van Jaylen Brown.



In het Westen is Golden State aan een opmars bezig. De kampioen won 5 van zijn laatste 6 matchen en is nu 9e (met 11 zeges en 10 nederlagen). Gisteren wonnen de Warriors bij Minnesota met 114-137. Stephen Curry was de topschutter met 25 punten, 11 rebounds en 8 assists.



Voor de Kroaat Ivica Zubac werd het een avond om niet te vergeten. De center van de Los Angeles Clippers was tegen de Indiana Pacers goed voor 31 punten en liefst 29 rebounds. De laatste dat dat gebeurde was door de legendarische Kareem Abdul-Jabbar in 1978. De Clippers haalden het met 114-100.