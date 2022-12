Florent Claude 12e in achtervolging in Grand Bornand, de Noor Bø ziet imposante zegereeks eindigen

Na zeven overwinningen op een rij in de Wereldbeker heeft Johannes Thingnes Bø eens niet raak geschoten op de achtervolging in Le Grand Bornand. De Noor had de verkeerde wax gekozen voor zijn ski's en raakte moeizaam vooruit. Hij moest vrede nemen met de derde plek.

Zijn landgenoot Sturla Holm Laegreid profiteerde en pakte zijn tiende overwinning in de Wereldbeker. Op het parcours van 12,5 km met twee liggende en twee staande schietstanden maakte hij maar één fout. Eerste achtervolger Vetle Sjaastad Christiaensen maakte er een volledig Noors podium van.

Bij de Belgen blonk Florent Claude uit met een 12e plek, zijn beste resultaat van het seizoen. Hij maakte amper één schietfout. Thierry Langer werd 37e met 5 schietfouten.

In de Wereldbekerstand blijft Bø de leider met 539 punten voor Laegreid (490) en de Fransman Emilien Jacquelin (292). Florent Claude schuift op naar de 20e plek en mag zo morgen ook deelnemen aan de massastart.