Florent Claude klimt 12 plaatsen en finisht 14e in WB-achtervolging biatlon

De Noor Johannes Bø zegevierde ondanks 3 schietfouten, goed voor zijn 2e zege van het weekend en de 57e WB-triomf van zijn carrière.



Claude, die één keer in de fout ging bij het schieten, kwam op 2'34"3 van de winnaar over de streep. Langer finishte als 38e op 3'49"8 na 6 schietfouten.



In de sprint, gewonnen door Bø, finishte Langer gisteren als 24e, Claude werd 26e. Die plaatsen bepaalden de startpositie van vandaag. Claude maakte dus 12 plaatsen goed met een 19 op 20 in de schietstand.



Dit is zijn beste WB-resultaat na zijn 9e plaats in de achtervolging in Ruhpolding in januari 2022.



De beste Belgische prestatie in Kontiolahti was woensdag voor Lotte Lie, die 10e werd in de 15 km individueel. Dat was haar beste WB-resultaat ooit. De 27-jarige Lie bleef foutloos na 4 schietpassages en eindigde op 2'08"1 van de Zweedse winnares Hanna Öberg.



Volgende week gaat de WB biatlon voort in Oostenrijk, in Hochfilzen.