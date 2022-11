Jon Rahm heerst derde keer op DP World Tour Championship, McIlroy is eindwinnaar

Het seizoen in de DP World Tour werd deze week afgesloten met het World Tour Championship, het eindtoernooi waar de 50 beste spelers in de DP World Tour aan mogen deelnemen.

Met een slotronde van 67 slagen, vijf onder par, greep Rahm zondag de winst. Hij bracht ermee zijn totaal op 268, twintig onder par. De Engelsman Tyrrell Hatton en de Zweed Alexander Noren deelden op twee slagen de tweede plaats.

De vierde plaats, met vier slagen meer dan Rahm, was voor de Noord-Ier Rory McIlroy, die eindwinnaar werd van het DP World Tour seizoen, nadat hij ook al de FredEx Cup binnenhaalde, het US PGA Tour eindklassement.

Rahm won ook al in 2017 en 2019 en is met drie DP World Tour Championshiptitels alleen recordhouder. De Engelsman Matthew Fitzpatrick en McIlroy wonnen allebei twee keer het toernooi.

Voor de Bask is het zijn zestiende overwinning in zijn loopbaan. Hij was ook al zeven keer succesvol op het Amerikaanse PGA Tour golfcircuit, waarop hij vorig jaar het US Open won. In oktober won hij ook voor de derde keer het Spaans Open.

Er stonden in Dubai geen Belgen op de tabel. Thomas Pieters, die zich als zevende had geplaatst, gaf verstek omdat hij binnenkort opnieuw vader wordt. Thomas Detry was eerste reserve en kwam niet in actie.