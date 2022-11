Cédric Van Branteghem over Parijs 2024: "We leggen nog méér de focus op de atleet"

De olympische atleten bereiden zich in ideale omstandigheden in het zonnige Turkije voor op het eerste belangrijke seizoen richting selectie voor de Olympische Spelen in Parijs 2024. Sporza zocht Cédric Van Branteghem, CEO van BOIC, en Olav Spahl, directeur topsport, op. Hoe kijkt Van Branteghem naar zijn eerste jaar als nieuwe CEO? En wat verwachten ze van Parijs 2024?

Cédric Van Branteghem is sinds maart 2022 CEO bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). "Ik amuseer mij met de verschillende aspecten van mijn job. Ik kan bezig zijn met topsport, mijn passie", aldus de voormalige 400 meter-sprinter. "We hebben ambitie. Op sportief niveau, maar ook met ons marketing team. We willen de Belgen op een fantastische manier verwelkomen in Parijs. Niet alleen de atleten, maar alle Belgen in ons Belgium House." Wat zijn de accentveranderingen? "We leggen nog méér de focus op de atleet. Jean-Michel Saive (BOIC-voorzitter) en ik zijn beiden olympische atleten, wij begrijpen meer dan wie ook hoe belangrijk het is om de atleet centraal te zetten. En elke euro die we gaan halen bij onze topsportpartners, is om de omkadering beter te maken." "Er zijn geen geheimen. Hoe meer geld we in de topsport krijgen, hoe beter de successen zullen zijn. En daarvoor werken we dag en nacht."

Jean-Michel Saive en ik zijn beiden olympische atleten, wij begrijpen meer dan wie ook hoe belangrijk het is om de atleet centraal te zetten. Cédric Van Branteghem, CEO van BOIC

"In totaal 14 medailles voor Belgische atleten in olympische disciplines in 2022"

Er zijn in 2022 zoveel succesmomenten geweest voor Team Belgium. "Ik kan mij de momenten herinneren van de gouden medailles van Remco (Evenepoel op het WK wielrennen) , van Shari en Lotte (Bossuyt en Kopecky op het WK baanwielrennen) en Nafi (Thiam op de zevenkamp atletiek). Dat zijn kippenvelmomenten", vertelt directeur topsport Olav Spahl. "Dit jaar waren er in totaal 14 medailles voor Belgische atleten in de olympische disciplines. Bijkomend 16 top 8-plaatsen. Het toont aan welk potentieel in België bestaat om te schitteren op wereldniveau."

Olav Spahl, directeur topsport.

"Het zou raar zijn om als ex-atleet voor mindere prestaties te willen gaan in Parijs"

Team Belgium wil beter doen richting het aantal atleten in Parijs ten opzichte van Tokio. "De verwachting is altijd groter en beter", vertelt de CEO van het BOIC verder.

"Het zal zeker van afhangen van het aantal ploegen dat er aanwezig zal zijn. Zodra we 1 of meerdere ploegen erbij krijgen, zal onze delegatiegrootte stijgen. Maar we hopen tussen de 120 en 150 atleten om naar Parijs af te reizen."

Met twee ex-topsporters - Jean-Michel Saive en Cédric Van Branteghem - aan de top van het BOIC willen ze betere prestaties neerzetten in Parijs. "Het zou raar zijn om als ex-atleet voor minder te willen gaan", zegt Van Branteghem met een kwinkslag. "De missie is om onze top 8-plaatsen te verbeteren en daarmee ook zeker medailles te veroveren." Team België behaalde op de Olympische Spelen in Tokio 7 medailles.

De missie is om onze top 8-plaatsen te verbeteren en daarmee ook zeker medailles te veroveren. Cédric Van Branteghem, CEO van BOIC

2023 wordt een belangrijk jaar voor kwalificaties richting de Spelen. "Er zijn verschillende momenten waar er directe plaatsen worden uitgereikt, zoals op de European Games in Polen, eind juni begin juli. Daar kunnen 124 plaatsen in 19 disciplines verdiend worden", weet Olav Spahl. "Dit gaan we gebruiken als een simulatie voor Parijs. We willen de beste omstandigheden creëren voor de atleten om naar de Spelen te geraken", besluit Spahl.

"Volgende trainingsstage kunnen we al een eerste balans opmaken waar we staan en krijgen we al een eerste zicht op de verschillende delegaties", vult Van Branteghem aan.



"De uiteindelijke definitieve delegatie zullen we pas weten 3 weken voor de Olympische Spelen in Parijs."

