Cédric Van Branteghem volgt Philippe Vander Putten op als CEO van het BOIC

Na de Olympische Winterspelen houdt Philippe Vander Putten het voor bekeken als CEO van het BOIC. Hij wil zich toeleggen op andere projecten.

In zijn zoektocht naar een opvolger is het BOIC uiteindelijk bij Cédric Van Branteghem uitgekomen. De ex-topsporter deed twee keer mee aan de Spelen en was meetingdirecteur van de Memorial Van Damme voor sportbedrijf Golazo. Op 1 maart 2022 volgt hij Vander Putten officieel op.

"Ik dank het BOIC voor het vertrouwen", zegt Van Branteghem in een eerste reactie. "Ik kijk ernaar uit om Team Belgium te versterken. Ik heb in het verleden al veel mooie momenten beleefd met Team Belgium, het voelt dan ook een beetje aan als thuiskomen."

"Onze belangrijkste prioriteit zal zijn om samen met alle betrokken partners verder te bouwen met de ambitie om het aantal Belgische atleten in de wereldtop op de Spelen te verhogen. Ik kijk uit naar deze uitdaging."

Ook BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive is in de wolken met zijn nieuwe CEO. "Ik ben tevreden dat Cédric zich aangesproken voelde door onze vacature. Hij heeft een indrukwekkend parcours afgelegd, zowel als topsporter als op professioneel vlak. Samen met de Raad van Bestuur kijk ik uit naar deze nieuwe samenwerking."