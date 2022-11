BOIC en BPC werken eerste gezamenlijke stage af: "Door kennis te delen, word je alleen maar beter"

Voor de eerste keer zijn de Olympische en Paralympische atleten deze week samen op stage en dit in het Gloria Sports Arena in het Turkse Belek. "De waarden van de Olympische en Paralympische sporters zijn dezelfde. Persoonlijk kreeg ik al kippenvel bij het zien van de integratie en het contact tussen de verschillende atleten”, aldus Cedric Van Branteghem, CEO van het BOIC.

De winterstage is een teken van een versterkte samenwerking tussen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en het Belgian Paralympic Committee (BPC). "Het is een historisch moment", verklaarde Cedric Van Branteghem, de CEO van het BOIC, tijdens een persmoment in Belek. Elkaar inspireren en leren van elkaar staan centraal tijdens deze stage, die kadert in het traject richting de Spelen van Parijs 2024. "De waarden van de Olympische en Paralympische sporters zijn dezelfde. Voor het eerst zijn we hier samen. Persoonlijk kreeg ik al kippenvel bij het zien van de integratie en het contact tussen de verschillende atleten." “We mogen trots zijn dat we deze gemeenschappelijke stage hebben kunnen realiseren. We hopen dat het de atleten, coaches en alle delegatieleden kan inspireren. Door kennis te delen, word je alleen maar beter."

"Ook van de atleten hoorden we veel positieve reacties op deze samenwerking en op de gemeenschappelijke stage. Voor hen is er slechts één atleten-community, zonder onderscheid tussen olympisch en paralympisch. Iedereen voelt zich gewoon atleet met een perfecte omkadering."

De samenwerking tussen het BOIC en het BPC is er niet enkel sportief, maar ook op het niveau van structuren. "We zitten sinds jaren in hetzelfde huis en daar proberen we al heel nauw samen te werken." "Het is een win-winsituatie. We zijn één team en betrekken hen bij de organisatie van de Spelen. Ook organiseren we samen bijeenkomsten en we weten waar de andere federatie mee bezig is."

"Ook samen logistiek regelen. BPC komt twee weken na ons in het Olympische dorp, dus heel veel medisch en ander materiaal laten we dan ook achter, waardoor we leren en schaalvoordelen krijgen", besluit Van Branteghem.

"Door de opendeurpolicy van het BOIC zijn we er nu samen in geslaagd om op stage te gaan"

De eerste indrukken van Olek Kazimirowski, de CEO van BPC, zijn indrukwekkend. "Ik ben onder de indruk van de faciliteiten. Het is in het algemeen een zeer goede keuze." "De stage is een idee dat we een hele tijd in het achterhoofd hadden. We wilden dat oorspronkelijk in 2023 verwezenlijken, maar dankzij de opendeurpolicy van het BOIC zijn we er nu samen in geslaagd." "Ik denk dat deze integratie inspirerend kan werken voor rest van de samenleving. Alle olympische en paralympische atleten hebben dezelfde waarden en de wil voor prestaties, als medailles. Dat hebben ze allemaal met elkaar gemeen."

Er is nog wat winst te boeken door van elkaar te leren richting Parijs. "Door met elkaar te praten, kunnen we nieuwe ideeën krijgen, die een voordeel hebben voor al onze atleten. Om zo de atleten in de beste omstandigheden te plaatsen om te presteren op de Spelen." Ook op commercieel vlak werken beide bonden samen. "Dat groeit en niet enkel door middel van deze stage", stelde Kazimirowski. "We hebben deze beweging op gang gebracht. Het is aan de atleten nu om ze te volgen."

Door Covid waren de twee voorbije Spelen afgeschermd voor het grote publiek. "Nu voelen we een nieuwe wind en energie om naar Parijs te gaan. Het is zo dichtbij, dat er de mogelijkheid is om heel wat publiek naar daar te krijgen", besluit Kazimirowski.

"De grote winst is om verbinding met elkaar te maken"

Er zijn andere behoeften en uitdagingen die te realiseren zijn door de toevoeging van de Paralympische atleten. "De grote winst is om verbinding met elkaar te maken en van elkaar te leren, om ook van paralympische atleten te leren. Hoe zij met iets omgaan en naar nog betere prestaties geraken", vertelt Olav Spahl, directeur topsport bij BOIC. Misschien openen de paralympische atleten de ogen van de olympische atleten door hun persoonlijk lot. "Ik denk ook dat het duidelijker wordt dat er misschien onderwerpen zijn waar olympische atleten heel hard mee bezig zijn dan toch wel een andere belangstelling krijgen door het horen van een persoonlijk lot dat bij een paralympische atleet nog sterker speelt", besluit Spahl.

