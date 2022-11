Twee Frygische mutsen zijn mascottes voor Olympische Spelen in Parijs 2024

De olympische 'phryge' heeft een rode kleur, draagt sportschoenen en heeft wenkbrauwen in de kleuren van de Franse vlag.

Het rode pluchen speelgoed is vanaf deze week te verkrijgen in de officiële merchandisewinkel van de Olympische Spelen, die in de wijk Les Halles opent.

De mascotte is ook verkrijgbaar in een paralympische versie, waarbij een van de benen van de phryge vervangen is door een prothese.

"Dit is een speciale dag voor Parijs 2024, het is altijd een hoogtepunt in het leven van een Olympisch en Paralympisch comité", zei de voorzitter van het organisatiecomité Tony Estanguet. De Frygische muts is "bekend in de hele wereld" en is aanwezig in de kunst, in gemeentehuizen, op postzegels.

In de meeste gevallen worden dieren gekozen als mascotte - die van de laatste Winterspelen in Peking was een panda - maar volgens Estanguet "wil de organisatie zich met de keuze onderscheiden" door een "ideaal voor te stellen". "We willen dat deze mascottes de Franse geest belichamen", klinkt het nog.

De Frygische muts is een rode muts waarvan de top naar voren wijst en weer wat naar beneden valt.

Tijdens de Franse revolutie groeide de muts uit tot een teken van verzet en werd ze gedragen om te laten zien dat het Franse volk niet meer in slavernij zat van de koning en de kerk, maar vrij was.

Tot op de dag van vandaag wordt het nationale symbool van Frankrijk, Marianne, afgebeeld met een Frygische muts op