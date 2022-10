Mexico opent race voor organisatie Olympische Spelen 2036

Het Mexicaans Olympisch Comité, dat over enkele maanden zijn 100e verjaardag viert, organiseerde de Spelen al eens in 1968.



Die Spelen waren bijzonder geslaagd op sportief vlak, in het bijzonder in de atletiek, door onder meer de grote hoogte van de hoofdstad (2.200 meter boven zeeniveau). Iedereen herinnert zich nog het legendarische verspringwereldrecord van 8,90 meter van Bob Beamon.



Of de manier waarop Dick Fosbury de hoogspringlat overschreed - met zijn rug, wat een revolutie teweegbracht in de discipline.



En de vuisten van Tommie Smith en John Carlos op het podium van de 200 meter om te protesteren tegen de situatie van de Afro-Amerikanen in de VS staan op het netvlies gebrand.