American Ninja Warrior op Spelen? Moderne vijfkamp wil olympisch blijven met obstacle run

Moderne vijfkamp meets American Ninja Warrior: dat moet zowat het idee geweest zijn achter de facelift die de moderne vijfkamp zal ondergaan.

De combinatie van schermen, zwemmen, schieten, lopen en paardrijden staat al meer dan 100 jaar op het olympische programma, maar het voortbestaan van de moderne vijfkamp als olympische discipline is al even in gevaar.

De mogelijkheid bestaat dat Parijs 2024 de zwanenzang wordt en dat wil de Internationale Moderne Vijfkamp Federatie UPIM koste wat het kost vermijden. De oplossing: wat moderner worden.

Op een referendum is gekozen om het paardrijden te schrappen en te vervangen door een "obstacle run", waarvoor schijnbaar de mosterd gehaald is bij het populaire tv-programma American Ninja Warrior.

Met die wijziging hoopt de UPIM ook na 2024 nog een olympische sport te blijven. De eerste stap daarvoor is dat het Internationaal Olympisch Comité IOC zijn fiat zal moeten geven voor de nieuwe discipline.

"We willen ons verleden niet verloochenen, maar ons doel is de toekomst", zegt UPIM-voorzitter Klaus Schorman. "Onze leden hebben een duidelijk signaal gegeven om het obstakelparcours te integreren in onze multi-disciplinaire sport."

Dat uitgerekend paardrijden moet wijken, is wellicht geen toeval. Bij de Spelen van Tokio kwam een Duitse coach in opspraak nadat hij een paard dat niet wilde gehoorzamen mishandeld had.