Moderne vijfkamp gaat paardrijden vervangen door Obstacle Run

Mishandelen van paarden aan de basis van de verandering

In de moderne vijfkamp is een allesbepalend onderdeel de jumping. Daarbij moeten de atleten, met een paard dat via loting aan hen wordt toegewezen, een parcours springen. Vaak levert dat tragi-komische situaties op die beslissen over de medailles.

Obstacle Run als vervanger in LA 2028

Ninja-competities, hindernissenparcours en Adventure Run zijn maar enkele van de formats van Obstacle Run, die wereldwijd enorm aan populariteit groeien. Bij ons in België zijn de Viking- en Spartacusruns enorm hip bij de sportieve jeugd.



De UIPM had meer dan 60 voorstellen gekregen waarvan er twee zullen getest worden na de finale van de wereldbeker eind juni in Ankara. Bedoeling is om daarna een format klaar te hebben voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

Uiteraard is de moderne pentatlonwereld verdeeld. Hoewel de sport momenteel nog niet zeker is dat het op het programma zal staan in 2028 hebben tegenstanders van het voorstel al een brief naar IOC-voorzitter Thomas Bach (foto) geschreven om in te grijpen en de verandering af te wimpelen.