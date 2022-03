Russische snelwandelaarster Lasjmanova moet olympisch goud uit 2012 inleveren

Jelena Lasjmanova versloeg in Londen haar landgenote Olga Kaniskina, die eerder al haar zilveren plak wegens doping had moeten afstaan. De AUI heeft dankzij het Laboratory Information Management System (LIMS) en Richard McLaren, die het onderzoek leidde naar een door de Russische overheid ondersteund dopingsysteem, bewijs geleverd dat Lasjmanova het spel niet eerlijk speelde.

De resultaten van Lasjmanova in de periode tussen 18 februari 2012 en 3 januari 2014 verdwijnen uit de boeken. Dat betekent dat ze naast haar olympische titel ook het goud van het WK 2013 in Moskou weer kwijt is.

Lasjmanova was eerder al voorlopig geschorst. Ze werd gecoacht door Viktor Tsjegin, die in 2016 voor het leven werd geschorst als een van de hoofdrolspelers in het Russische dopingschandaal.