Olympische wegwedstrijden in Parijs vinden plaats in 2e weekend, tijdritten op eerste zaterdag

De Olympische Spelen van Parijs gaan op vrijdag 26 juli van start met de openingsceremonie. Een dag later staan al de tijdritten bij de mannen en vrouwen op het programma.



De route zou normaal gezien moeten lopen van de Dôme des Invalides tot de Pont Alexandre III, twee hot spots van de Lichtstad.

Een week later, in het weekend van 3 en 4 augustus, staan de wegritten op het menu. Die zouden moeten finishen aan de Pont d'Iena, de brug over de Seine die uitgeeft op de Eiffeltoren.

Voor de deelnemers aan de Tour de France bij de mannen nodigt het programma in ieder geval uit om een verlengstuk aan hun trip door Frankrijk te breien met een olympische deelname. Mogelijk is er wel een probleem voor de vrouwen, als ze ook in 2024 nog altijd van plan zijn om de Tour de France Femmes te laten aansluiten op de koers van de mannen.